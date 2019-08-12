Сеть «Метрополис» превысила порог в 25% в двух муниципалитетах Курганской области

Управление ФАС России по Курганской области зафиксировало превышение торговой сетью «Метрополис» допустимой 25-процентной доли на продовольственном рынке двух муниципалитетов региона в 2018 году. Решается вопрос о возбуждении антимонопольного дела по факту нарушения законодательства о торговле, по результатам рассмотрения которого ритейлеру могут запретить открывать новые магазины в этих территориях, сообщает пресс-служба Курганского УФАС.

Поводом для анализа доли присутствия ООО «Компания «Метрополис» на территории области стало обращение гражданина, перенаправленное в УФАС из прокуратуры Кургана. Установлено, что доля объема всех реализованных продовольственных товаров этой торговой сетью в 2018 году в региональном центре составила 24,27%, в целом на территории Курганской области – 20,4%. При этом установленный законом «О торговле» предельный порог в 25% превышен в городе Куртамыше и селе Звериноголовское, где доля «Метрополиса» в 2018 году составляет 31,7% и 26,23% соответственно. В Куртамыше расположено три супермаркета сети, в Звериноголовском один магазин. В Кургане работает 40 супермаркетов «Метрополис», шесть – в Шадринске, объекты также есть в поселках Варгаши, Каргаполье, Лебяжье Целинное, Шатрово и Далматово, Катайск и Шумиха.