Директор Геленджикского лесничества подозревается в превышении должностных полномочий

В отношении директора Геленджикского лесничества Юрия Куприна возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). По информации Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуру, поводом для привлечения должностного лица к уголовной ответственности стало строительство бетонной дороги на землях лесного фонда Геленджика.

Как рассказали в ведомстве, проверка строительства дороги в лесу без правоустанавливающих документов была проведена по заявлению частного лица. В начале за причинение ущерба лесному фонду к административной ответственности было привлечено физическое лицо, однако, позже выяснилось, что оно к работам было не причастно, а фигурировало лишь для отвода юрлица от более строгой ответственности.

Василий Хитрых