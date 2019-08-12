Никита Белых рассказал о своих планах после выхода на свободу

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых дал корреспонденту RT первое большое интервью из ИК-5 под Рязанью, в которой отбывает наказание за получение взятки в размере €150 тыс. (ст. 290 УК РФ) от гражданина Германии Юрия Судгаймера. Он рассказал о своем быте, работе в библиотеке и планах на будущее — после выхода из колонии.

На вопрос журналиста о том, чем господин Белых планирует заниматься, когда окажется на свободе, экс-губернатор не смог дать конкретный ответ, но выразил уверенность, что «точно будет чем-то заниматься». «То есть опции, что я освободился и пошел на заслуженный отдых, с удочкой на речку, писать мемуары, — такого варианта нет. Я точно буду работать там, где я буду максимально полезен и эффективен»,— сказал он. Никита Белых отметил, что «будет очень рад» остаться в России, но если его компетенции не будут востребованы в стране, то он будет искать место, где они будут востребованы.

Кроме того, бывший губернатор заявил, что не хочет вендетты для тех, кого он ранее называл виновными в уголовном преследовании. «Я хочу, чтобы действиям людей, которые поспособствовали или инициировали мое нахождение здесь, была дана объективная правовая публичная оценка»,— подчеркнул Никита Белых.

При этом он «не сомневается», что его дело будет пересмотрено и «справедливость — в глобальном таком плане — рано или поздно восторжествует». Господин Белых уточнил, что, наверно, сейчас для него важнее справедливость, чем закон, хотя он «всю жизнь как-то функционировал в рамках закона». «Исходил из того, что, если законы не соответствуют действительности и понятиям справедливости, надо их менять. Выходить с законодательными инициативами, что-то предлагать»,— уверен он.

В феврале 2018 года Пресненский районный суд Москвы приговорил господина Белых к восьми годам строгого режима за взятки. По версии следствия, в 2013–2016 годах бывший губернатор получил от бизнесмена Юрия Судгаймера €400 тыс. за покровительство в бизнесе.

Подробнее о деле Никиты Белых читайте в публикации “Ъ”.

О деятельности экс-губернатора в колонии — в материале “Ъ” «Никита Белых воспитывает зэков».