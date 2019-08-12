«Чижик» за семь месяцев 2019 года перевез 9,6 млн пассажиров

Пассажиропоток на «частной» трамвайной линии «Чижик» в Красногвардейском районе Петербурга за январь-июль 2019 года составил 9,6 млн человек. Данные по числу пассажиров были озвучены в ходе презентации комитета по инвестициям города, представленной на заседании членов правительства Санкт-Петербурга.

Соглашение о реконструкции трамвайной сети в Красногвардейском районе Петербурга городские власти и компания ТКК подписали в мае 2016 года. Стоимость реализации проекта ГЧП составляет 33,7 млрд рублей. Запустить движение трамвая до железнодорожной станции Ржевка планируется 1 сентября.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», на 35% ТКК принадлежит ЗАО «ИК "Лидер"», на 20% — ПАО «Группа ЛСР». Весной 2018 года Суверенный фонд Саудовской Аравии (СФСА) приобрел 13% долей в ТКК. Еще 10% долей перешло государственному Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ), остальное перераспределено между другими учредителями.

Яна Войцеховская