Инфляция в Удмуртии составила 1,7% с начала 2019 года

По итогам семи месяцев 2019 года инфляция в Удмуртии составила 1,7% к значениям декабря 2018 года. Об этом сообщает Удмуртстат. Значение превысило показатель июля 2018 года на 3,3%, показатель июня 2019 года — на 0,3%.

Так, стоимость всех услуг с начала года выросла на 3,4%, бытовых — на 3,1%, продовольственных товаров — на 0,8%, непродовольственных — на 1,4%, алкоголя — на 0,5%. Отметим, что продовольственные товары в июле подешевели на 0,3% по сравнению со значением июня 2019 года. Непродовольственные товары и услуги подорожали. Цена на алкоголь за месяц не изменилась.