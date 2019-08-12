УФАС нашло нарушения при отборе подрядчика строительства школы в Миловском парке

Башкирское управление ФАС обязало ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан» аннулировать итоги аукциона на отбор подрядчика строительства школы в ЖК «Миловский парк». В июле победителем торгов был признан их единственный участник — ООО «Фирма Су-10» (входит в одноименную группу предпринимателя Валерия Мансурова). Начальная цена контракта на строительство школы на 1225 мест составляла 814,7 млн руб.

Действия госзаказчика в антимонопольном управлении обжаловали санкт-петербургское ООО «Антеял» и уфимское ООО «Билд», указавшие на противоречия в аукционной документации и необоснованность допуска заявки «Фирмы Су-10» к торгам. Жалобы заявителей были признаны обоснованными. УФАС выдало предписание об отмене протоколов аукциона. На сайте госзакупок тендер приостановлен, протоколы подведения итогов удалены, но новый аукцион пока не объявлен.

ООО «Антеял» принадлежит генеральному директору Николаю Бурыкину. По данным kartoteka.ru, в отношении господина Бурыкина принято решение о его дисквалификации до ноября 2021 года.

ООО «Билд» принадлежит Артуру Харисову. В 2018 году компания в пяти аукционах на общую сумму 473,56 млн руб., в том числе в аукционе комитета госзаказа Крыма на капремонт водопроводных сетей сел Холмовка и Красный Мак Бахчисарайского района Республики Крым.

Майя Иванова