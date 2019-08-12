Автосервис в Белгороде спорит с Mitsubishi из-за отсылок в рекламе

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) начало проверять рекламу российского дистрибьютора бренда Mitsubishi по жалобе индивидуального предпринимателя из Белгорода, владеющего сетью автосервисов «У Виталия». Автор жалобы считает, что автопроизводитель «распространял по радио некорректную рекламу», сообщили в ФАС.

Ведомство приводит текст рекламного ролика: «Решил сэкономить. Проходил ТО на своем Mitsubishi у Виталика в сервисе. В итоге сделали плохо, а заплатил больше, чем в прошлый раз. А я у официального дилера Mitsubishi обсуживаюсь. Все четко, как по часам, и цены доступные!». «Предприниматель, который имеет автосервис под названием "У Виталия" с зарегистрированным товарным знаком подал жалобу… Ведомство установило, что такая реклама действительно имеет признаки нарушения закона»,— уточнили в ФАС. Там отметили, что Mitsubishi грозит штраф до 500 тыс. руб., «если вина компании будет установлена».

Сергей Калашников