Удмуртии подключится к разработке федеральной программы по реконструкции мостов

Удмуртия подключится к разработке федеральной программы ремонта и реконструкции мостов. С 2019 по 2021 год в регионе планируют провести проверку наводной части всех мостовых сооружений, с 2020 года — внедрить программу по обследованию подводной части. Заявка на софинансирование работ по реконструкции мостов за счет федерального бюджета готовится в миндортрансе Удмуртии, сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве отметили, что на дорогах регионального и межмуниципального значения республики расположено 363 моста, 12 из которых находятся в крайне изношенном состоянии. В период с 2015 по 2019 год в Удмуртии заново отстроили мосты через реки Вала, Сива, Чепца. Также осуществлена реконструкция двух и ремонт восьми сооружений. В 2018 году по четырем объектам провели проектно-изыскательские работы, еще четыре обследованы специалистами.