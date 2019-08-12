В России превратили Lada Kalina в беспилотный катафалк

Студенты одного из сибирских вузов превратили Lada Kalina в беспилотный катафалк, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную технологическую инициативу (НТИ) «Автонет».

Новая разработка способна развивать до 5 км/ч максимальной скорости. Дорабатывать модель авторы проекта намерены с помощью специалистов «Яндекса», МАДИ, «КАМАЗа» и других компаний, занимающихся беспилотными автомобилями.

Напомним, в Россия в рамках НТИ реализуется «дорожная карта» «Автонета»: к допуску на дороги автопилотируемых автомобилей готовят законодательство, инфраструктуру и бизнес.