На ремонт дорог в Ростовской области дополнительно направят 136 млн рублей

В список дорог местного значения Ростовской области, которые приведут в нормативное состояние, дополнительно включили еще восемь объектов, сообщается на сайте регионального отделения партии «Единая Россия». На эти цели дополнительно планируется направить порядка 136,3 млн руб.

«В Ростове планируют отремонтировать улицы Тельмана, Армянскую и Лермонтовскую, в Новочерскасске – улицу Сарматскую, в Таганроге – 10-й Новый переулок. Дорожные работы также предполагается провести на улице Южной в слободе Родионово-Несветайской, улице Кудрявцева в станице Верхнекундрюченской Усть-Донецкого района, улице Калинина в поселке Матвеев Курган. Плюс ко всему – в Таганроге и Шахтах на дорогах будет обновлена разметка, установлены светофоры», - говорится в сообщении.

Всего этом году планируют отремонтировать 61 дорогу местного значения. Все работы дорожники должны завершить до 1 ноября.

Дарья Голякова