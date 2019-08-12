Мэрия Уфы изымает для муниципальных нужд 17 домов по улице Октябрьской революции

Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы приняло решение об изъятии для муниципальных нужд 17 домов на улице Октябрьской революции. Улица застроена в основном одно- двухэтажными домами конца XIX-начала XX века, многие из которых являются выявленными объектами культурного наследия и памятниками. С начала июля, как следует из документов мэрии, она изъяла у собственников такие охраняемые объекты как Дом Попова (№15), Дом Чижевой (№17), Дом Косицкой (№18), Доходный дом Поносова (№20), дом Усадьбы Чувильдиных (№21), Дом притча Спасской церкви (№37), Дом Иванова с кирпичными воротами (№38), Особняк Шамовых со старообрядческой моленной и Дом усадьбы Шамовых (№46, 49, 53), Особняк Аверьяновых (№51), Особняк Сырцовых (№32), Дом Тюниных (№56), Западный дом усадьбы Борисовых (№58), Западный дом усадьбы Сахарова (№60).

Также изданы приказы мэрии об изъятии Дома-усадьбы Новиковых 1830-1840-х годов постройки на улице Маркса, 51, Усадьбы старообрядцев Душиных на улице Коммунистической, 63 и дома №45Б на Коммунистической.

В пресс-службе мэрии сообщили, что изъятые дома, имеющие охранный статус, планируется выставить на торги для передачи в долгосрочную аренду. Инвесторы должны отреставрировать объекты, не меняя их первоначального облика, а затем использовать в коммерческих целях. Дома, не имеющие статуса объектов культурного наследия, планируется снести, сообщили в администрации.

Влада Шипилова