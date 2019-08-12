20 августа 2019 года состоится круглый стол газеты «Коммерсантъ-Прикамье» по теме «Инвестиционный потенциал Пермского края».

В рамках круглого стола предлагается обсудить вопросы привлечения инвестиций в регион, государственные меры поддержки инвесторов, методы воздействия на сокращение административных барьеров, потенциал по открытию новых производств на территории региона.

Кроме того, будут обсуждаться следующие вопросы:

• Национальный рейтинг привлекательности регионов. Место Пермского края. Рейтинг как показатель изменений по направлениям «Регуляторная среда», «Институты для бизнеса», «Инфраструктура и ресурсы» и «Поддержка малого бизнеса».

• Первый индустриальный парк в Пермском крае как инструмент вовлечения бизнеса и инфраструктурных объектов в активную деятельность. Кто и зачем станет резидентами парка? В чем преимущества организации индустриальных парков для территории?

Спикерами на мероприятие приглашены:

– заместитель председателя правительства – министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов;

– министр экономического развития и инвестиций Пермского края Максим Колесников;

– президент Пермской торгово-промышленной палаты Олег Жданов;

– представитель ПРО «Опора России» Геннадий Сандырев;

– генеральный директор ГПУ ПК «Агентство инвестиционного развития» Павел Носков;

– генеральный директор ООО «БауИнвестГрупп» – УК Индустриального парка «Култаево» Андрей Сбоев;

– руководитель центра управления проектами ПАО «Горнозаводскцемент» Александр Коваль.

Модератором круглого стола выступит экономист Дмитрий Клещев.

К обсуждению приглашаются также представители промышленных предприятий региона, бизнес-сообществ, банков.

Мероприятие пройдет 20 августа с 13 до 15 часов в конференц-зале газеты «Коммерсантъ-Прикамье» по адресу: ул. Петропавловская, 59 (вход со стороны сквера Уральских добровольцев).

По итогам встречи газета «Коммерсантъ-Прикамье» подготовит информационные материалы в ежедневную газету и на сайт. На мероприятие будут приглашены СМИ города Перми.

Участие в круглом столе бесплатное. Количество гостей ограничено, поэтому просим подтвердить свое участие до конца дня 16 августа по телефону +7 982-437-47-11 (Елена Серебрякова) или по электронной почте: pr@kommersant.perm.ru.