«Интерпартнёр» принимает участие в инвестиционном проекте

Компания Интерпартнёр осуществила поставку партии из 10 автопоездов в составе тягачей MAN TGX с полуприцепами-зерновозами для производственной группы «Удмуртская хлебная компания». Эта сделка является частью инвестиционного проекта Сарапульского комбината хлебопродуктов, в рамках которого планируется создание нового логистического направления, позволяющего обеспечить зерном мукомольные предприятия Удмуртской Республики.

Реализация проекта оказалась возможной благодаря федеральной программе Минэкономразвития по субсидированию кредитов на развитие малого и среднего предпринимательства. В соответствии с условиями постановления Правительства РФ от 30.12.2018 N1764 был получен целевой кредит на приобретение 21 автопоезда MAN по льготной кредитной ставке 8,5%.

Современные тягачи MAN TGX 18.400 4х2 BLS оснащены двигателем экологического стандарта Евро-5 и мощностью 400 л.с., автоматической 12-ступенчатой коробкой передач и топливным баком на 800 л.

Тягач оборудован системами ABS, ASR, ESP, позволяющими водителю комфортно и безопасно управлять многотонным автопоездом. Учитывая, что быстрая и качественная доставка груза во много зависит от водителя, комфорту кабины уделено особое внимание. Кабины оборудованы комфортабельным спальным местом, удобным сиденьем водителя на пневмоподвеске, многофункциональным рулевым колесом. На задней стенке кабины установлено вещевое отделение со светильником на гибком штативе, модулем управления стеклоподъемниками, будильником и зарядной станцией. В комплектацию также входят кондиционер, отопитель салона высокой мощности, магнитола с пятидюймовым цветным дисплеем. На панель приборов выводится информация о значениях осевых нагрузок на заднем мосту тягача и полуприцепа.

Полуприцепы-зерновозы, используемые в составе автопоездов, предназначены для перевозки различных сельскохозяйственных грузов, в том числе зерна, комбикормов, минеральных удобрений, а также сыпучих строительных материалов.

Выбор в пользу автомобилей MAN обусловлен высоким качеством продукции немецкого концерна. Ряд крупных автотранспортных и производственных компаний Удмуртской Республики уже имеет положительный опыт эксплуатации техники MAN, безупречно осуществляющей грузовые перевозки на дальние расстояния. Дилерский центр, в свою очередь, обеспечивает быстрое и качественное обслуживание и ремонт автопоездов, а также поставку необходимых запасных частей и расходных материалов, рекомендуемых заводом-изготовителем, что позволяет максимально продлить срок службы машин.

Исполнительный директор MAN Truck&Bus Center Александр Шулика выражает уверенность, что на новом поприще техника MAN также покажет свои лучшие эксплуатационные качества, и эта поставка будет только началом нового, взаимовыгодного сотрудничества.