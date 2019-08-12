Председатель ТСЖ в Чайковском обвиняется в мошенничестве

Прокурор Чайковского утвердил обвинительное заключение в отношении председателя одного из товариществ собственников жилья, обвиняемого в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В ходе расследования установлено, что председатель ТСЖ в течение 2018 года фальсифицировал данные о потребленной в многоквартирном доме электроэнергии, на основании чего оплачивал ресурсоснабжающей организации поставленную электроэнергию в заниженном размере, а излишки средств, образованные в связи с этим на счете ТСЖ, присваивал. Для создания видимости законности перечисления себе денежных средств обвиняемый изготовил фиктивные акты о приемке ремонтных работ, которые фактически в доме не выполнялись. Причиненный ущерб в размере более 80 тыс. руб. возмещен в полном объеме.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Чайковский городской суд для рассмотрения по существу.