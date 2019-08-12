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12 августа, понедельник
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15:13
Погибшие под Северодвинском ядерщики проводили испытания нового специзделия
17:05
В четверг в Самарской области ожидается потепление до 30 °C
17:04
В Ульяновской области директор ДК похитила бюджетные средства под видом малоимущей
15:45
В Ульяновске прокуратура требует отправить в колонию поджигателя здания Роскомнадзора
13:59
Департамент физкультуры и спорта Самары возглавил Дмитрий Чеканов
12:56
Силовики расследуют нападение на сотрудников Росгвардии в Ульяновске
11:59
Гендиректор ОЭЗ «Тольятти» заявил о невозможности банкротства предприятия
10:56
Стадион «Самара Арена» перейдет на баланс области в конце 2019 года
09:53
Около 100 кг контрафактной красной икры и морских гребешков выявили силовики в Самарской области
11/08
«Оренбург» сыграл вничью с «Тамбовом» в матче РПЛ
10/08
В Самаре проходит пикет солидарности с Москвой
10/08
Ульяновский полумарафон собрал 700 спортсменов
10/08
Избирком Ульяновской области отказал кандидату в гордуму Ульяновска в удовлетворении заявления о нарушении законодательства соперниками
09/08
На пост главы Куйбышевского района Самары претендуют 8 человек
09/08
В Самарской области размыло насыпь Аэропортовского шоссе
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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ
Дорожные заботы
Ъ-Волга-Online
от
12.08.2019, 13:37
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Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия