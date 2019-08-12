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Екатерина Хворостова покидает должность директора по маркетингу оператора связи «Мотив»

Директор по маркетингу уральского оператора связи «Мотив» Екатерина Хворостова покидает компанию и переезжает в Санкт-Петербург. По ее словам, завтра, 13 августа, ее последний рабочий день.

«Новое место работы связано не с телекомом, я займу должность директора по маркетингу и электронной коммерции. В "Мотиве" должность, которую я покидаю, останется. Все процессы в маркетинге под контролем»,— сообщила она. Кто займет освободившуюся должность госпожи Хворостовой пока неизвестно. В пресс-службе сообщили, что назовут имя нового директора позже.

Екатерина Хворостова начала работать специалистом в дирекции по маркетингу в телекоммуникационной группе «Мотив» в июле 2005 года. Через шесть лет она заняла должность коммерческого директора компании. С октября 2017 года работала директором по маркетингу.

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