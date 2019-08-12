«Район может похвастаться и хорошей экологией, и учебными заведениями» Светлана Бардина — о Щукино

Обозреватель "Ъ FM" Светлана Бардина рассказывает о плюсах столичного района Щукино и предложениях жилой недвижимости здесь.

По количеству новостроек в продаже столичный район Щукино начинает наступать на пятки лидеру в Северо-западном округе — району Хорошево-Мневники. Сейчас в Щукино можно выбрать квартиры в шести различных жилых комплексах, при этом все предложения относятся к бизнес-классу.

Район располагается на северо-западе Москвы, между Волоколамским шоссе и улицей Народного Ополчения. На его территории действуют две станции метро — «Щукинская» и «Октябрьское поле», а с запуском трех станций МЦК транспортная доступность здесь еще улучшилась.

Помимо того, что Щукино удобно и пешеходам, и автомобилистам, район может похвастаться еще и хорошей экологией и учебными заведениями.

Жилое строительство развернулось здесь после 1940-х годов, и к 1970-м это был уже сложившийся, уютный район, каким он и остается. Поэтому довольно часто жители, которым необходимо обменять квартиру или расширить жилплощадь, не желают покидать родные места и стараются найти новое жилье именно здесь.

Сегодня, по данным риэлторской компании «БЕСТ-Новострой», в районе Щукино ведутся продажи квартир в 13 корпусах. Это в 3,5 раза меньше, чем в соседних Хорошево-Мневниках, где 46 объектов, однако больше, чем в каждом из остальных районов Северо-Запада. Цены стартуют от 5,8 млн руб. за лот. А в наиболее дорогом местном проекте, уже введенном в эксплуатацию, свободными остались только четырехкомнатные квартиры стоимостью от 45 млн руб.

Отмечу, что дальнейшее развитие района во многом связано с реализацией программы реновации и с редевелопментом бывших промышленных территорий. Всего планируется реорганизовать не менее 47 га, и частично этот план уже реализован.