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Пресс-релиз

«Тролза» готова взяться за развитие скоростных маршрутов электротранспорта

Инвестор для троллейбусного завода «Тролза» в Энгельсе, который с зимы находится в режиме простоя, до сих пор не найден. Переговоры ведутся, но «это процесс непростой», уточнил побывавший на предприятии депутат Государственной Думы Николай Панков.

По его информации, у завода появляются заказы, решается вопрос сохранения договора на поставку троллейбусов в Севастополь. Процесс сокращения работников на предприятии приостановлен.

Директор «Тролзы» Сергей Ключарев отметил, что завод готов выступить интегратором в исполнении проектов по развитию электротранспорта в Саратовской области, в том числе по созданию скоростных маршрутов.

Марина Ковалева


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