Краснодарский край вошел в ТОП-20 развитых промышленных регионов России

Кубань вошла в 20-ку крупнейших промышленных регионов России, на которые в 2018 году пришлось 68,7% всего объема отгруженных товаров. Рейтинг составил Аналитический центр при правительстве РФ. В ТОП-20 край занимает 17-е место.

Согласно аналитическому исследованию, аграрно-промышленный Краснодарский край в текущих ценах 2018 года отгрузил продукции на 1,2 трлн руб. (в 2017 году — 1,1 трлн руб.). Прирост промышленного производства на Кубани в 2018 году к 2017 году составил 4,2% (в 2017-м к 2016-му — 4,1%). Доля занятых в промышленности жителей региона в 2017 году составила 14,5%.

Лидером среди регионов стала Москва, где в 2018 году было отгружено товаров на 9,2 трлн руб. На втором месте ХМАО (4,7 трлн руб.), на третьем — Санкт-Петербург (3,3 трлн руб.).

Дмитрий Михеенко