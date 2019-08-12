Автобусные остановки с максимальным комфортом

Обозреватель "Ъ FM" Дмитрий Гронский обращает внимание на то, как автомобилистов превращают в пассажиров общественного транспорта, в том числе и в Майами-Бич.

Дороги становятся уже, зато тротуары шире, парковочных мест мало, а цена за парковку постоянно растет. Но в подземке есть Wi-Fi и розетки для подзарядки смартфонов. Вагоны электричек наконец-то стали удобны для перевозки велосипедов, а на автобусных остановках появились электронные табло, на которых видно, через сколько минут подойдет нужный тебе маршрут. Если вы думаете, что целенаправленная работа по превращению водителей автомобилей в пассажиров общественного транспорта, пешеходов или самокатчиков ведется только в Москве, то вы ошибаетесь. Подобное творится повсеместно.

Многие из нас, например, слышали о существовании фирмы Pininfarina. За долгие годы своей истории это дизайнерское ателье разработало художественный облик не одного десятка машин, которые сегодня принято называть культовыми. Всем известно, например, сотрудничество Pininfarina с Ferrari. За последние полвека всего лишь пара машин этой марки была нарисована художниками других студий. А так и Ferrari Enzo, и Ferrari 458 Italia проектировались ателье Pininfarina.

Много этих красивых и ослепительно дорогих машин можно встретить в таком зажиточном месте, как Майами-Бич, штат Флорида. Но недавно в этом городе-курорте появились автобусные остановки, спроектированные дизайн-ателье Pininfarina: с антивандальными стеклами, солнечными батареями на легкой крыше, электронными табло, экстравагантными табуретками для ожидающих транспорта и прочими красотами. На днях эта работа была удостоена одной из самых престижных дизайнерских наград мира — премии Red Dot.

С одной стороны, удивляться тут нечему. Pininfarina разрабатывает дизайн не только для автомобилей, но и занимается архитектурными проектами. По проектам художников ателье, например, возведен самый шикарный многоквартирный дом в Сан-Паулу или футбольный стадион «Ювентуса» в Турине. Но здесь, как мне кажется, налицо другой месседж, — все владельцы Ferrari в скором времени будут коротать время на остановках общественного транспорта. По крайней мере, в Майами-Бич.