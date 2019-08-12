УЗТМ модернизирует обогатительную фабрику Алмалыкского ГМК в Узбекистане

ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ) проведет модернизацию главной обогатительной фабрики производителя цветных металлов в Узбекистане — Алмалыкского горно-металлургического комбината (ГМК).

По условиям контракта, УЗТМ заменит все технологические линии фабрики на новое оборудование. В течение года предприятие поставит заказчику 20 единиц полностью автоматизированных дробильных комплексов, 30 грохотов и две шаровые мельницы. Переоснащение производства значительно снизит энергозатраты на всех переделах, трудоемкость работ, повысит качество продукта и производительность, сообщили в пресс-службе УЗТМ.

«Мы благодарны руководству SFI Management и Алмалыкского комбината за конструктивный подход к работе над проектом модернизации фабрики. Современные технологии позволят в кратчайшие сроки решить основную задачу — сократить издержки и повысить производственные показатели»,— уверен генеральный директор «УЗТМ-Картэкс» Ян Центер.

АО «Алмалыкский ГМК» — это единственный производитель меди в Узбекистане. Предприятие выпускает рафинированную медь, цинк металлический, молибден, свинцовый концентрат и другую продукцию. На долю АГМК приходится порядка 90% производства серебра и 20% золота в республике.