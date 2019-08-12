Губернатор Андрей Травников поручил шире использовать предоставление проактивных госуслуг

Избавить жителей Новосибирской области от бумажных документов помогут новые суперсервисы в предоставлении госуслуг. Вопросы цифровизации государственных и муниципальных услуг рассмотрены 12 августа в ходе оперативного совещания, прошедшего под председательством губернатора Андрея Травникова.



«Очень важно внедрение новых, передовых технологий и предоставление услуг в электронном виде — быстрее, проще, удобнее. Внедрение автоматических суперсервисов позволит нам, с одной стороны, сократить трудозатраты и решить проблему кадрового дефицита специалистов, с другой стороны, уйти от субъективизма: услуга предоставляется абсолютно объективно, без участия человека. Особо хотел бы обратить внимание на внедрение проактивных услуг. Это полностью укладывается в новую концепцию МФЦ, когда власть, по сути дела, защищает интересы гражданина, своевременно напоминая и предоставляя услуги, которые ему необходимы»,— подчеркнул Андрей Травников. В качестве примеров предоставления проактивных услуг глава области отметил предоставление информации новосибирским аграриям, необходимой для оформления мер государственной поддержки, а также уведомление молодых родителей о получении государственной поддержки в связи с рождением ребенка.

О работе, проводимой в регионе по внедрению электронных суперсервисов, цифровой трансформации госуслуг, губернатору доложил руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов. Одно из важнейших направлений национальной программы «Цифровая экономика РФ» и федерального проекта «Цифровое государственное управление» — цифровая трансформация государственных и муниципальных услуг, отметил Анатолий Дюбанов. К 2024 году необходимо обеспечить, чтобы 70% всех взаимодействий граждан и организаций с государственными органами и учреждениями происходили в цифровом виде. Так, например, новый суперсервис «Рождение ребенка» поможет избавить жителей Новосибирской области от 60 бумажных документов и сэкономит 12 часов времени.

«Важное направление такой работы — внедрение суперсервисов — полного сопровождения человека на разных стадиях жизненных и деловых ситуаций. Примером оказания услуг для бизнеса полностью в электронном виде, без необходимости посещения органа власти является предоставление господдержки сельхозтоваропроизводителям. В этом году был внедрен механизм подписания соглашений электронной подписью. Около 90% соглашений фермерами были подписаны именно таким способом, без необходимости посещения минсельхоза, а уже в 2020 году фермеры начнут получать проактивные уведомления с персональным предложением по господдержке»,— отметил Анатолий Дюбанов.

Национальная программа «Цифровая экономика» реализуется в России в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорт программы в 2018 году утвержден Советом при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Ключевые цели национальной программы — увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики, создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств, использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте правительства РФ.