Дело ростовского блогера Гаспара Авакяна передали в суд

В Ростове передали в суд дело ростовского блогера Гаспара Авакяна, которого обвиняют в четырех эпизодах вымогательства (ч. 1 ст. 163 УК РФ), сообщает СУ СК РФ по Ростовской области.

По версии следствия, в 2018-2019 году обвиняемый вымогал деньги в сумме от 30 до 200 тыс. руб. у директора автошколы, двух сотрудников полиции и врача одной из ростовских больниц., В противном случае блогер угрожал выложить YouTube видео с компроматом на них.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, защита настаивает на невиновности господина Авакяна и утверждает, что денежные средства были переведены неизвестными на банковскую карточку подозреваемого, реквизиты которой находятся в открытом доступе, незадолго до возбуждения уголовного дела.

Гаспар Авакян, прозванный Автобэтменом,— известный в Ростовской области блогер, который рассказывает подписчикам о нарушении полицейскими правил дорожного движения. Чаще всего он фиксирует их с помощью видеокамеры, а затем публикует видео на своем канале в YouTube и сообщает о них в правоохранительные органы. На канале блогера в YouTube насчитывается около 18 млн просмотров и более 92 тыс. подписчиков.

Подробнее о деле Гаспара Авакяна читайте в материале „Ъ-Юг“ «Автобэтмену подрезали крылья»

Дарья Голякова