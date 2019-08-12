УК «Сочи» может лишиться лицензии

Власти курортной столицы намерены через суд добиваться лишения управляющей компании «Сочи», которая обслуживает почти 50 многоквартирных домов преимущественно в Центральном районе города. Об этом было озвучено на совещании мэра Сочи Анатолия Пахомова с общественными помощниками, которые контролируют подготовку ресурсоснабжающих организаций и УК к осенне-зимнему периоду.

По словам лидера общественных помощников Сергея Жигулева, УК «Сочи» не ведет работу по установке общедомовых счетчиков на тепловую энергию, по которым жители домов должны оплачивать только потребленный ресурс. На звонки сочинцев и представителей администрации в офисе управляющей компании якобы не отвечают.

Директор департамента городского хозяйства администрации Сочи Александр Мамлай сообщил, что принято решение добиваться отзыва лицензии у УК «Сочи» и через прокуратуру дать правовую оценку ее деятельности. А пока будут идти разбирательства многоквартирные дома, находящиеся на балансе организации, распределят между другими УК, чтобы успеть подготовить дома к отопительному сезону. Для этого будут проведены собрания жильцов.

По информации администрации курортной столицы, сегодня в городе 135 управляющих компаний занимаются обслуживанием многоквартирных домов. Из них, по мнению общественников и жителей города, не все добросовестно относятся к своим обязанностям. До конца года власти Сочи планируют исключить недобросовестные УК с рынка управляющих организаций города.

Василий Хитрых