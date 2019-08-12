Силовики расследуют нападение на сотрудников Росгвардии в Ульяновске

Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудников отдельного батальона Управления вневедомственной охраны Росгвардии (ч. 1 ст.318 УК РФ). Об этом сообщает Следственное управление СКР по Ульяновской области в понедельник на своем официальном сайте.

По версии правоохранителей, в минувшую пятницу, около 20:00 (MSK+1) во дворе одного из жилых домов микрорайона «Верхняя Терраса» сотрудники Росгвардии «произвели задержание молодого мужчины за совершение административного правонарушения», в момент задержания «в конфликт с представителями власти вступили более 10 человек, некоторые из которых нанесли работникам правоохранительных органов телесные повреждения, а также пытались завладеть табельным оружием», в связи с чем «сотрудники Росгвардии были вынуждены произвести предупредительные выстрелы», после чего двое нарушителей были задержаны.

В региональном управлении Росгвардии и в СУ СКР сообщать подробности инцидента отказались. Источники в полиции пояснили «Ъ», что два сотрудника ОВО Росгвардии прибыли на место, где компания молодых людей распивала спиртные напитки «и вела себя вызывающе». Жалоба поступила от жителей близлежащих домов в полицию, которая и направила туда сотрудников ОВО, находившихся в тот момент ближе всех. В связи с «неадекватным поведением нарушителей общественного порядка» и попытки отобрать табельное оружие росгвардейцы вызвали подкрепление, после чего к месту инцидента прибыли несколько экипажей полиции. В соцсетях обсуждалась версия, что пьяная компания, участвовавшая в инциденте, - это представители одной из молодежных криминальных группировок, которые пытались «заступиться за своего». Однако в региональном УМВД эту версию, отрицают, считая, что это не более чем хулиганство, а неадекватное поведение объясняется алкогольным опьянением.

Руководитель межрегионального Правового фонда Игорь Корнилов (Ульяновск), занимающийся проблемами молодежи, считает, что «столь вызывающее поведение молодых людей может свидетельствовать о их принадлежности к одной из молодежных криминальных группировок». Всего, по его словам, в Ульяновске действуют шесть группировок - «Сапля», «Советские», «Пески», «Скинхеды», «Орловские», «Центр-Камаз», и «в последнее время они активизировались», а «обстановка на Верхней Террасе уже давно стала неспокойной, подобные сборы происходят достаточно часто». «Опасность в том, что детей, как признавались они в наших опросах, начинают вовлекать в группировки в 12-летнего возраста, а в полиции этого словно не замечают», - сказал правозащитник.

Сергей Титов, Ульяновск