Таганрогу выделили 207 млн рублей на ремонт канализации

Из резервного фонда Ростовской области Таганрогу выделили 207 млн руб. на оплату ремонта канализационного коллектора и аварийных участков сетей общей протяженностью 1,8 км. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона. Ремонт пройдет в шесть последовательных этапов. Начнутся работы на участке по ул. Кузнечной, затем ремонт пройдет на ул. Дзержинского, ул. Ивановского, ул. Штыбы, ул. Галицкого и Биржевом Спуске.

В марте прошлого года на главном самотечном канализационном коллекторе Таганрога произошла техногенная авария. Сразу несколько участков трубопровода вышли из строя, возникла угроза для обеспечения нормальной жизнедеятельности города. Для проведения аварийно-восстановительных работ таганрогская администрация ввела режим чрезвычайной ситуации.

Дарья Голякова