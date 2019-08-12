В Петербурге почтят память экипажа АПЛ «Курск»

В Петербурге 12 августа пройдут памятные мероприятия по погибшим подводникам АПЛ «Курск». Трагедия произошла 19 лет назад.

В полдень в Николо-Богоявленском Морском соборе началась панихида. В 14.00 по мск на Серафимовском кладбище будет проведена заупокойная лития.

Как сообщает «Интерфакс», на памятные мероприятия проведены на Балтийском флоте.

АПЛ «Курск» затонула во время учений в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Погибли 118 человек, все находившиеся на борту субмарины. Подлодку подняли со дна в 2001 году. Как установила Генпрокуратура, гибель подлодки произошла «вследствие взрыва, центр которого локализован в месте расположения учебной торпеды». 32 члена экипажа были похоронены на Серафимовском кладбище.