Объявили открытый конкурс на должность министра промышленности Челябинской области

Министра промышленности, природных ресурсов и новых технологий Челябинской области назначат по результатам открытого конкурса. Отбор кандидатов стартовал с 12 августа, сообщает пресс-служба врио губернатора региона.

В конкурсе на замещение вакантной должности главы регионального минпрома могут принять люди с высшим образованием и профессиональным опытом в возрасте от 18 лет. Претенденты могут лично подать документы в управление госслужбы и противодействия коррупции правительства Челябинской области. Далее участники пройдут тестирование, лучших пригласят на собеседование.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», министерство промышленности, природных ресурсов и новых технологий начнет работать в Челябинской области с сентября. Согласно утвержденной структуре, в ведомстве будут работать 55 человек. Курирует воссоздание ведомства вице-губернатор Егор Ковальчук.