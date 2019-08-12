«Филип Моррис» гасит пламя

Разработка табачными корпорациями альтернативных никотиносодержащих продуктов (АНП) — попытка найти компромисс между заинтересованностью государств в сохранении общественного здоровья и негативными последствиями борьбы с вредными привычками при помощи запретов и ограничений. Инновационные решения способны помочь курильщикам избежать многих распространенных и опасных заболеваний, вызванных попаданием в организм продуктов горения. Однако для роста доли альтернативных продуктов с пониженным риском и переключения на них совершеннолетних курильщиков необходимо разработать сбалансированное и риск-ориентированное регулирование их оборота и потребления. Пока же в России, напротив, такие системы планируется законодательно уравнять с обычными сигаретами.



Меньше дыма

Снижение количества курильщиков — общемировая тенденция. Ситуацию в России отслеживает ВЦИОМ путем проведения регулярных опросов «ВЦИОМ-Спутник». За период с 2009 по 2018 год эти исследования показали снижение доли курящих россиян с 41% до 31%. В то же время по итогам прошлого года курить продолжали более половины живущих в России мужчин и более 14% женщин старше 15 лет.

Самый распространенный вид табачной продукции, который употребляют курильщики,— обычные сигареты: их курят 99% потребителей табака. При этом вместе с сигаретным дымом курильщик вдыхает большое количество продуктов горения, которые и вызывают обусловленные курением заболевания. Это подтверждается многочисленными исследованиями, результаты которых приводят, в частности, главный хирург США и Королевский колледж врачей Великобритании. Согласно им, главная причина связанных с курением сердечно-сосудистых заболеваний, рака, эмфиземы и т. д. — вдыхание курильщиком содержащихся в табачном дыме альдегидов, акролеина, бензапирена, бутадиена и прочих токсинов и канцерогенов, которые образуются во время сгорания табака при температуре 800°С и выше. «Такие температуры провоцируют большое количество химических реакций и приводят к появлению более чем 6 тыс. различных химических веществ, образующих сигаретный дым,— говорит управляющий по развитию и планированию продукта центра исследований и разработок компании «Филип Моррис Интернэшнл» Кристина Апетрей.— Около 100 из них классифицируются как вредные или потенциально вредные для здоровья».

Сигареты также являются главной «точкой входа» в курение. В апреле-мае нынешнего года ВЦИОМ опросил по телефону 6 тыс. жителей шести крупных российских городов. Это исследование показало, что 95% нынешних и бывших потребителей табачной или никотиносодержащей продукции начинали с сигарет. Минимальный уровень вовлечения — у систем нагревания табака, они стали первым источником никотина только для 0,4%.

Спорные запреты

В 2008 году Россия присоединилась к принятой за пять лет до этого рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака. В 2010 году российский Минздрав сформировал на базе конвенции ВОЗ концепцию государственной антитабачной политики. В 2013 году был принят разработанный на ее основе федеральный закон (№15-ФЗ от 23.02.2013) «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Он запретил продажу табачных изделий поблизости от образовательных, спортивных и медицинских учреждений, на вокзалах и в аэропортах, а также курение в кафе и ресторанах, на рабочих местах, в поездах дальнего следования и т. д.

Власти считают снижение количества курильщиков в стране результатом принятых ими антитабачных мер и планируют снизить долю курящих граждан до 25% к 2022 году и до 5% к 2050 году. Однако главный редактор ИА «Русский табак» Максим Королев считает, что главный фактор уменьшения доли курящих граждан — улучшение экономической ситуации в стране. «Опыт развитых стран показал, что количество курильщиков снижается естественным образом, когда у населения появляются время и интерес к здоровому образу жизни и качественному питанию,— объясняет господин Королев.— Результаты исследований, проведенных в 2009–2016 годах, показывают значительное сокращение доли курящих граждан в России, но это, скорее всего, следствие прошлых лет, когда росли благосостояние и зарплаты». Сейчас снижение количества курильщиков в России замедлилось.

«[Запреты] — работающий инструмент, но он подходит только для 10% курильщиков, готовых отказаться от табака, если им дадут пинок,— соглашается исполнительный директор движения за права курильщиков Андрей Лоскутов.— А 90% продолжают курить. Депутаты готовят новые ограничения, но та же молодежь запреты зачастую воспринимает как призыв сделать все наоборот».

Экономический фактор

По оценке директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларисы Попович, суммарный вред от курения для экономики России составляет 3,8% ВВП в год. С этой точки зрения российская антитабачная политика дает свои плоды: Росстат сообщает, что с 2013 года в России сокращается производство табачных изделий. Рекордное падение этого показателя зафиксировано в 2017 году: оно составило 24,6%.

С другой стороны, снижение выпуска сигарет заметно сказывается на экономическом состоянии производителей табака, многие из которых входят в число крупнейших налогоплательщиков и работодателей в своих регионах. Табачные фабрики юга России в своей отчетности за 2017 год (данные за 2018-й еще не опубликованы) сообщают о снижении выручки на уровне 30–40%. У волгоградского ООО «Империал Тобакко Волга» выручка в 2017 году составила 6,9 млрд руб. (–27%). АО «Филип Моррис Кубань» сообщило о выручке в размере около 8,8 млрд руб. в 2017 году (–46%). Компания «Донской табак», подконтрольная японской JTI, получила в прошлом году выручку в размере 14,4 млрд руб. (–41%).

Снижение объемов официального рынка табачных изделий в России можно было бы считать позитивным процессом, если бы он не сопровождался ростом доли контрафакта. Последний представляет собой как контрабанду из ряда стран СНГ, где акцизы на табачные изделия значительно ниже российских, так и сигареты подпольного производства.

За последние десять лет, согласно исследованию компании Kantar TNS, доля контрафактных сигарет на российском рынке выросла с 1% до более чем 10%. Крупные производители — японская JTI, «Филип Моррис», BAT и Imperial Tobacco — прогнозируют продажи контрафакта по итогам 2019 года на уровне 23,6 млрд штук. В результате этого бюджет России недополучит 70 млрд руб. акцизов и НДС, предостерегают табачные корпорации.

В Ростовской области ситуация с нелегальными сигаретами значительно хуже общероссийской. По данным Kantar TNS, их доля на региональном рынке в 2019 году составила 44%, по сравнению с 2017 годом этот показатель вырос в три с половиной раза, с 2018-м — в полтора раза.

Без дыма и огня

Табачные компании активно ищут компромисс между регулированием табачного рынка в интересах общественного здоровья и экономическими перспективами отрасли. Сейчас наиболее перспективные направления этих поисков лежат в плоскости инноваций: все крупные табачные корпорации разрабатывают альтернативные никотиносодержащие продукты.

Широко известный продукт такого рода — IQOS производства компании «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ). В России на нее перешли с сигарет уже более миллиона курильщиков. В целом с 2008 года компания ФМИ вложила более $6 млрд в развитие направления своего бизнеса, связанное с производством бездымной продукции с пониженным риском. Значительная часть этих инвестиций пришлась на научные исследования, цель которых — выявить отличия последствий употребления никотина с помощью альтернативных продуктов от традиционных сигарет, обусловленные отсутствием в аэрозоле, который вдыхает пользователь IQOS, продуктов горения табака.

IQOS — это электрическое устройство, в котором за счет нагревания до температуры не более 350°C образуется аэрозоль, который вдыхает пользователь. Температуры, создаваемой металлической пластиной IQOS, вполне достаточно, чтобы выделялся никотин, но при этом снижалась вероятноcть образования вредных веществ. Снизить их содержание за счет использования этой технологии можно на 90–95%, свидетельствуют исследования, которые компания ФМИ вела на протяжении последних десяти лет. Замеры содержания вредных веществ в воздухе в помещениях, где используется IQOS, показали результаты практически на уровне фоновых значений.

Контролирующие структуры, разумеется, относятся к внутренним исследованиям табачных корпораций без особого доверия и стремятся их проверить. Агентство общественного здравоохранения Англии по итогам изучения результатов исследования IQOS сделало вывод о «вероятном сокращении воздействия вредных химических веществ на потребителей». Аналогичными оказались результаты исследований Национального института общественного здоровья и окружающей среды Нидерландов. Федеральный институт оценки рисков (BfR) Германии провел лабораторные исследования IQOS, и их выводы «во многом совпадают» с выводами ФМИ: «Представляется вероятным, что значительное понижение уровней выделяемых химических веществ, предположительно отрицательно влияющих на здоровье, влечет за собой понижение рисков для здоровья».

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) с 2017 года рассматривало заявку ФМИ на продажи IQOS в США. В конце апреля нынешнего года заявка была удовлетворена: Управление отметило, что решение о допуске IQOS в продажу в США «соответствует целям общественного здравоохранения».

Всероссийский НИИ табака, махорки и табачных изделий (ВНИИТТИ), находящийся в Краснодаре, также подтвердил данные корпорации. Согласно исследованию института, содержание никотина и вредных веществ в аэрозоле IQOS ниже, чем в дыме пяти наиболее популярных марок российских сигарет и стандартной лабораторной сигаретой (3R4F).

Нехватка информации

Эксперты считают, что новые технологии табачного рынка действительно могут быть полезны с точки зрения заботы о здоровье населения. «Я считаю, что нужно поддерживать все технологии, которые позволяют сохранить здоровье населения, сделать возможным отказ от вредных привычек,— говорит председатель координационного совета «Движения против рака» Николай Дронов.— Думаю, FDA, признав возможность существования табачных изделий сниженного риска, сделало это исходя из национальных интересов своей страны, к которым относится и сбережение здоровья населения. Нужно посмотреть, не стоит ли и в России прибегнуть к подобным мерам регулирования».

Государственная политика в России пока идет вразрез с этой точкой зрения. В середине прошлого года пресс-секретарь вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус публично заявил, что продажу инновационных видов никотиносодержащей продукции планируется регулировать по тем же правилам, что и традиционные табачные изделия. Это будет означать резкое ужесточение регулирования данного сегмента рынка: сейчас для производителей нагреваемого табака и жидкостей для вейпов разработаны стандарты, применение которых является добровольным.

Производители АНП опасаются, что это сильно замедлит их проникновение на рынок, поскольку возможности для информирования потребителей о преимуществах инновационной продукции окажутся жестко ограничены рамками законов, регулирующих рекламу табачных изделий. «Если государство усматривает проблему с коммерческой информацией в том, что она, например, затрагивает молодежь, или опасается, что покупатель будет введен в заблуждение, то всегда лучше регулировать информацию, нежели запрещать ее»,— предложил заместитель генерального советника по юридическим вопросам «Филип Моррис Интернэшнл» Тилл Олбрик на последнем Международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге. Заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Леонид Огуль признал, что с 2013 года, когда в России был принят антитабачный закон, технологии шагнули далеко вперед. «Необходимо внести изменения в таможенное законодательство и закон о рекламе, поскольку люди должны знать об имеющихся альтернативах,— прокомментировал депутат ситуацию с регулированием рынка АНП.— Но необходимо [также] подключить научное сообщество и сформировать доказательную базу того, насколько это менее вредно».

Производители обещают государству полную прозрачность своих исследований и возможность провести независимую верификацию их результатов. «Если государство пойдет нам навстречу, проверит и примет на экспертизу те научные исследования, которые мы провели, это позволит реализовать сбалансированный подход к регулированию инновационных продуктов с учетом их потенциала к снижению вреда и быстрее переключить курильщиков на альтернативные продукты»,— заявил президент аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России и Беларуси Ашок Рам Мохан.

Сберечь здоровье и сохранить инвестиции

Пока ФМИ планирует наращивать инвестиции в разработку и производство инновационных продуктов с пониженным риском в России. В октябре прошлого года компания сообщила, что вложила 7 млрд руб. в запуск производства на своей фабрике в Ленинградской области расходных материалов для IQOS, которые ранее импортировались из Италии. Еще 6 млрд руб. корпорация намерена инвестировать в течение двух лет в дополнительные производственные линии. «Локальное производство позволит полностью удовлетворить потребности российского рынка, а в будущем — обеспечить экспорт инновационной продукции в другие страны»,— подчеркнул Ашок Рам Мохан.

Эксперты отмечают, что государству выгодно сравнительно либеральное регулирование рынка АНП. Аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин считает, что доходы бюджета от продаж товаров из этой категории в перспективе могут составить 15% в общем объеме сбора акцизов на табачные изделия. Максим Королев оценивает мировой объем инвестиций в АНП в $20 млрд. Две трети из них достаются Китаю. Россия могла бы занять 10–15% мирового рынка производства таких устройств благодаря наличию необходимых материалов и квалифицированной рабочей силы, считает эксперт. По мнению господина Королева, при достаточно лояльном государственном регулировании суммарный оборот российских производителей АНП может достичь $2–4 млрд в год, что при пятилетнем сроке окупаемости вложений означает привлечение $10–12 млрд инвестиций.