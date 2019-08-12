Молодежь на Кубани не желает работать в госорганах

Число желающих работать в государственных органах молодых жителей Краснодарского края (от 14 до 22 лет) за последние три года сократилось вдвое. К такому выводу пришли эксперты рекрутингового агентства HeadHunter. По их данным, в 2016 году 38% молодых людей рассматривала в качестве трудоустройства госслужбу, а в 2019 году их количество сократилось до 19%.

По мнению аналитиков, такое сокращение произошло, в основном, за счет увеличения доли работающих или желающих работать на фрилансе, а также по найму в коммерческой компании. Также много молодежи желает быть предпринимателями.

Интересно, что выросла доля молодых соискателей, ищущих работу в органах законодательной власти (с 27% до 39%), и снизилось число молодых людей, желающих служить в органах исполнительной (с 57% до 49%) и судебной власти (с 15% до 13%).

В госорганах федерального уровня хотели бы быть трудоусттроенными 48% молодых людей, на региональном - 32%, на муниципальном - 20%.

Дмитрий Михеенко