17 августа в Нижнем Новгороде пройдут праздничные мероприятия (0+) Как прошла репетиция празднования Дня города?

На автомобильной парковке между стадионом «Нижний Новгород» и кафедральным собором Александра Невского пройдет несколько фестивалей.

Представитель движения "Уралгон" Евгений Исаев сообщил, что на Стрелке соберутся байкеры на отечественных модернизированных мотоциклах.

Технический комиссар "Автоклуба НН" Виталий Максимов рассказал, что будут организованы выставка уникальных автомобилей и показательные выступления.

По словам руководителя федерации воздухоплавательного спорта Нижегородской области Георгия Зименко, вечером над Стрелкой поднимут десять аэростатов.