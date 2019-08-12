Город одарят фестивалями (0+)
Репетиция празднования Дня города прошла в Нижнем.
В рамках праздничных мероприятий в городе пройдут показательные выступления и выставка уникальных автомобилей, - об этом сообщил технический комиссар "Автоклуба НН" Виталий Максимов.
Руководитель федерации воздухоплавательного спорта Нижегородской области Георгий Зименко рассказал, что десять аэростатов поднимутся в небо над Стрелкой ближе к вечеру.
Представитель движения "Уралгон" Евгений Исаев анонсировал на Стрелке мероприятие с участием байкеров, которые продемонстрируют модернизированные отечественные мотоциклы.
На автомобильной парковке между стадионом «Нижний Новгород» и кафедральным собором Александра Невского пройдет несколько фестивалей.