Город одарят фестивалями (0+)

В рамках праздничных мероприятий в городе пройдут показательные выступления и выставка уникальных автомобилей, - об этом сообщил технический комиссар "Автоклуба НН" Виталий Максимов.

Руководитель федерации воздухоплавательного спорта Нижегородской области Георгий Зименко рассказал, что десять аэростатов поднимутся в небо над Стрелкой ближе к вечеру.

Представитель движения "Уралгон" Евгений Исаев анонсировал на Стрелке мероприятие с участием байкеров, которые продемонстрируют модернизированные отечественные мотоциклы.

На автомобильной парковке между стадионом «Нижний Новгород» и кафедральным собором Александра Невского пройдет несколько фестивалей.