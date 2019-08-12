12 августа, понедельник
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Страница «Коммерсантъ FM Нижний Новгород» в Facebook Страница «Коммерсантъ FM Нижний Новгород» в ВКонтакте

Подробно

2

Фото: Андрей Абрамов

Город одарят фестивалями (0+)

Репетиция празднования Дня города прошла в Нижнем.

от

В рамках праздничных мероприятий в городе пройдут показательные выступления и выставка уникальных автомобилей, - об этом сообщил технический комиссар "Автоклуба НН" Виталий Максимов.

Руководитель федерации воздухоплавательного спорта Нижегородской области Георгий Зименко рассказал, что десять аэростатов поднимутся в небо над Стрелкой ближе к вечеру.

Представитель движения "Уралгон" Евгений Исаев анонсировал на Стрелке мероприятие с участием байкеров, которые продемонстрируют модернизированные отечественные мотоциклы.

На автомобильной парковке между стадионом «Нижний Новгород» и кафедральным собором Александра Невского пройдет несколько фестивалей.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

В Нижнем Новгороде заработал велошеринг Стоимость аренды велосипеда начинается с 150 рублей.
17 августа в Нижнем Новгороде пройдут праздничные мероприятия (0+) Как прошла репетиция празднования Дня города?
На бюджетные места зачислены более 6500 студентов В нижегородских вузах завершилась приемная кампания.
Согласование проекта космодрома в Нижегородской области идет с трудом Его создатели приступили к испытаниям.
Совладелец «ВИП-Стройинжиниринг» останется под стражей Дома ВВСК будут достраивать другие компании.
Госжилинспекция проверила готовность Канавинского района к пуску тепла 40 % многоквартирных домов региона готовы к отопительному сезону.
Профиль пользователя