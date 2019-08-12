На бюджетные места зачислены более 6500 студентов В нижегородских вузах завершилась приемная кампания.

По итогам приемной кампании 2019 года самыми востребованными стали специальности юристов и экономистов. Большой конкурс был на специальности, связанные с IT.

Консультант регионального Минобразования Ирина Зверева, сообщила, что в текущем году возрос интерес к естественным и гуманитарным наукам.

В ходе приемной кампании произошел инцидент, потребовавший вмешательства правоохранительных органов. 6 августа за минуту до окончания приема документов родители одного из поступавших узнали, что их сына убрали из числа поступивших на бюджетное место на радиофизическом факультете ННГУ им. Лобачевского, а вместо него в списках поступивших оказался другой человек. Конфликт вылился в драку с охраной и закончился вызовом полиции. Однако врио ректора учебного заведения Кирилл Марков заявил, что нарушений в ходе приемной кампании не было.

Лучший результат на экзаменах показала поступившая в Лингвистический университет Диана Торопкина, которая набрала 310 баллов.