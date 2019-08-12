12 августа, понедельник
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Страница «Коммерсантъ FM Нижний Новгород» в Facebook Страница «Коммерсантъ FM Нижний Новгород» в ВКонтакте

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

На бюджетные места зачислены более 6500 студентов

В нижегородских вузах завершилась приемная кампания.

от

По итогам приемной кампании 2019 года самыми востребованными стали специальности юристов и экономистов. Большой конкурс был на специальности, связанные с IT.

Консультант регионального Минобразования Ирина Зверева, сообщила, что в текущем году возрос интерес к естественным и гуманитарным наукам.

В ходе приемной кампании произошел инцидент, потребовавший вмешательства правоохранительных органов. 6 августа за минуту до окончания приема документов родители одного из поступавших узнали, что их сына убрали из числа поступивших на бюджетное место на радиофизическом факультете ННГУ им. Лобачевского, а вместо него в списках поступивших оказался другой человек. Конфликт вылился в драку с охраной и закончился вызовом полиции. Однако врио ректора учебного заведения Кирилл Марков заявил, что нарушений в ходе приемной кампании не было.

Лучший результат на экзаменах показала поступившая в Лингвистический университет Диана Торопкина, которая набрала 310 баллов.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

В Нижнем Новгороде заработал велошеринг Стоимость аренды велосипеда начинается с 150 рублей.
17 августа в Нижнем Новгороде пройдут праздничные мероприятия (0+) Как прошла репетиция празднования Дня города?
Согласование проекта космодрома в Нижегородской области идет с трудом Его создатели приступили к испытаниям.
Совладелец «ВИП-Стройинжиниринг» останется под стражей Дома ВВСК будут достраивать другие компании.
Госжилинспекция проверила готовность Канавинского района к пуску тепла 40 % многоквартирных домов региона готовы к отопительному сезону.
На «Локомотиве» построят новый спортивный объект Легкоатлетический манеж появится в Канавине.
Профиль пользователя