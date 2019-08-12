Покоряя офшоры

Если вы хотите совершить интересное летнее путешествие с отличным пляжным отдыхом и любопытной экскурсионной программой, но у вас мало времени, денег, нет шенгена и надоела Турция, то Кипр — это то, что вам нужно. Третий по площади и третий по населению остров в Средиземном море порадует вас и роскошным белым песком, и средневековыми замками, и святынями. Главное — правильно разработать маршрут.



Что нужно знать о Кипре

Кипр — это невероятное сочетание исторического наследия, роскошных набережных, бедных жилых кварталов и неспокойной политической обстановки. Последнее, впрочем, на побережье практически не заметна, но если соберетесь посетить столицу острова Никосию, помните: через нее проходит граница, и пусть вас не пугают целые кварталы брошенной торговой недвижимости и скучающие пограничники с автоматами. Впрочем, если у вас всего 2-3 дня, вряд ли вы поедете вглубь континента.

Итак, самое важное:

остров Кипр поделен на две части: греческая часть — республика Кипр на юге и турецкая — Республика Северного Кипра. Отдыхать ездят на греческую, шенгенская виза не нужна, хоть Кипр и является членом Евросоюза;

на Кипре три международных аэропорта, два располагаются на греческой части острова – в Пафосе и Ларнаке;

за лучшими кипрскими пляжами отправляйтесь в Айя-напу — там они отсыпаны белоснежным привозным песочком, тогда как в Лимассоле и Пафосе песок темный, вулканический, а берега довольно глинистые;

часть магазинов и банков не работает в среду после обеда и весь день в воскресенье;

движение на Кипре левостороннее, а розетки – трехштырьковые: колониальное наследие Великобритании;

на Кипре есть свой «Чернобыль», «город-призрак» — заброшенная территория квартала Вароша в городе Фамагуста, оказавшаяся в запустении после турецкого вторжения на Кипр в 1974 году, когда все греки были эвакуированы из Вароши. Резолюция 550 Совета безопасности ООН, принятая в мае 1984 года, запрещает «попытки заселения любой части квартала Вароша кем-либо, кроме её жителей».

Ларнака — оживленный портовый город, известный своими прибрежными барами. Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Но в Варошу мы не поехали. У нас было слишком мало времени, чтобы тратить его созерцание медленно разрушающихся типовых зданий образца 60-х годов прошлого столетия. А за три дня на Кипре мы хотели успеть все, и самым интересным оказалась поездка по южному побережью острова.

Айя-напа

Если вы планируете жить в одном месте, то отель, безусловно, лучше арендовать именно в Айя-напе. Это достаточно небольшой, но уютный городок с отличной набережной и велосипедной дорожкой вдоль моря длинной в несколько километров. Айя-напу называют главным молодежным курортом республики — здесь главные ночные клубы и лучшие пляжные пенные вечеринки побережья. При этом пляжи городские, поэтому находятся на некотором отдалении от отелей, и ночное веселье не помешает вам уснуть. Аренда велосипеда — примерно €7-10 в день.

Айя-напа. Очень удобно, когда в пешей доступности от отеля есть и пещера, и остров Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Из достопримечательностей Айя-напы главная — монастырь пресвятой Богородицы. В его теперешней форме был основан в XV веке во времена венецианского правления на Кипре. Он небольшой, но стоит того, чтобы пустить велосипеды в горку на несколько сотен метров.

Чтобы успеть совершить поездку вдоль побережья, вам не нужно рано просыпаться. После завтрака в отеле вы даже можете часок поваляться на пляже, и около 10-00 стартовать — при условии, что машину вы арендовали заранее. Сделать это можно в любом месте: машины сдают в прокат и в отелях, и в уличных точках аренды. Nissan note обошелся нам в €110 за двое суток, при этом одни сутки стоили бы около €80-90. На улицах мы видели более низкие цены, но предпочли туроператора. Арендовать авто может любой владелец русских прав категории B.

Ларнака

Первой точкой нашего путешествия стала Ларнака. Это оживленный портовый город, известный своими прибрежными барами.

Но бары прошли мимо нас, нашей целью был древний Китион - руины храмов, усыпальниц, домов и некрополя города-государства эпох бронзового и железного веков.

Церковь Святого Лазаря в Ларнаке - восстановленная византийская каменная церковь IX века с золотым иконостасом. Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

В самом центре города – восстановленная византийская каменная церковь Святого Лазаря с золотым иконостасом (IX век). Согласно Евангелию, после воскрешения Христом Лазарь перебрался на Кипр и стал первым епископом Китиона. Он, как считается, скончался в 63 году, и над его гробницей была построена церковь.

Мы не обошли вниманием и замок Ларнаки — средневековую османскую крепость, которая была основана европейцами в XIV веке и перестроена турками в 1625-м для охраны гавани.

На выезде из города мы посетили мечеть Хала Султан Текке - пятую святыню Ислама. Мечеть использовалась по назначению вплоть до разделения Кипра на греческую и турецкую части. Вход в нее свободный, вокруг раскинулся красивейший тенистый сад – настоящий оазис на контрасте с находящимся рядом безжизненным соляным озером.

А через дорогу от мечети – озеро, на котором живут стаи фламинго. На его фоне каждые несколько минут взлетают самолеты ларнакского аэропорта - невероятно красиво, но остановиться там не получилось из-за разметки.

Лимассол

Второй по величине город Кипра — морской порт Лимасол, основанный во времена Византии. Конечно, мы не могли не заехать в столицу офшоров, так часто встречающуюся в базе данных «СПАРК-Интерфакс». В Лимассоле соседство роскоши и бедности особенно заметно: набережная в духе Майами - и уже во втором ряде домов от моря целый квартал автомастерских, сараев, гаражей.

Главная достопримечательность Лимассола – замок, который, как и ларнакский, был возведен в начале XIV века на месте разрушенной византийской крепости и перестроен турками-османами в 1590 году для охраны гавани.

Столица офшоров - Лимассол. Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Кипр очень похож на Крым - в частности, ландшафтом, а также обилием русских и русского. Ближе к Пафосу берег становится более скалистым, и в какой-то момент кажется, что на самом деле ты где-то в районе мыса Фиолент. Знаменитая бухта Афродиты еще больше напомнила о Крыме – та самая, на берегах которой богиня якобы и вышла из пены морской. Хотя, по словам местных, "тех самых" пляжей на побережье бухты Афродиты не менее десяти: очевидно, дочь Зевса любила шокировать общественность.

Пафос

Пафос – действительно достаточно пафосный. Здесь хорошо развита инфраструктура набережной, много больших супермаркетов, гавань заполнена изящными яхтами. Но пляжи здесь значительно уступают айя-напским.

Пафос — действительно достаточно пафосный, гавань заполнена изящными яхтами. Но пляжи здесь значительно уступают айя-напским. Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

По преданиям, Пафос не только является родиной греческой богини любви Афродиты, но и местом, где апостол Павел проповедовал слово Божье. В 51 г. до н.э. здесь жил Марк Туллий Цицерон, являвшийся проконсулом Кипра.

Конечно, мы прогулялись до Пафосского замка – традиционно располагается прямо у моря. Он особенно красив в лучах закатного солнца, а мы приехали в Пафос как раз к закату. За время существования замок служил крепостью, тюрьмой и даже складом соли во время британской оккупации острова.

Обратная дорога до Айя-напы заняла у нас около трех часов – даже успели на ужин в отеле. Дорога с отличным покрытием и яркой разметкой, без особенно крутых серпантинов – вполне комфортные условия для среднестатистического водителя, главное – не забывать о левостороннем движении. 180 км цветов, скал, замков и невероятного удовольствия – отличный способ приятно провести время и прикоснуться к местной истории.

Главная торговая улица Никосии — Ледра. Находится в историческом центре столицы Кипра. Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Мария Старикова