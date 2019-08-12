На салют в День города в Екатеринбурге потратят 2,4 млн рублей

В Екатеринбурге на праздничный салют в День города выделят 2,4 млн руб. Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, фейерверк организует компания «Арт Салют». Праздничный салют запустят 17 августа, он продлится 10 минут.

Ранее сообщалось, что одним из хедлайнеров Дня города в Екатеринбурге станет группа «Чайф». Выступление пройдет на площади 1905 года. Еще один артист, который выступит на Плотинке, пока не определен. Бюджет мероприятий в этом году составил 30 млн руб. Также известно, что на площадке в Академическом выступит рэпер Тима Белорусских, известный по песням «Мокрые кроссы» и «Незабудка». Мэрия Екатеринбурга назвала улицы, которые перекроют в день празднования.

В прошлом году День города в Екатеринбурге посетили более 1 млн человек. Мероприятия проводились более чем на 60 площадках. На фейерверки городские власти выделяли 5 млн руб.