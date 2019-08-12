Более 12% питьевой воды в Подмосковье не соответствует нормам

Роспотребнадзор по Московской области сообщил, что по итогам первого полугодия 2019 года в регионе 12,5% питьевой воды не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. Годом ранее этот показатель был на уровне 15%.

«Удельный вес проб питьевой воды, не отвечающей санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показателям, составил 12,5%, 0,56% проб питьевой воды не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям»,— говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также специалисты отметили, что в Московской области уменьшается количество подземных источников питьевого водоснабжения, которые не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. В первом полугодии их было 3,9%.

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области отметили, что проблема качества воды не всегда связана с качеством источника, иногда причина в ненадлежащей эксплуатацией внутридомового водопровода. «После промывки обслуживающей УК системы, качество воды восстанавливается, но результат плохой воды зафиксирован и попадает в негативную статистику»,— приводит «РИА новости» слова министра жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгения Хромушина.

Ранее власти обратили внимание на качество безалкогольных напитков и минеральных вод. Минпромторг планирует провести эксперимент по маркировке минеральной воды в 2020 году. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что необходимо начать маркировку питьевой воды, поскольку в среднем по России более 25% товаров являются подделкой. В некоторых регионах этот показатель достигает 80%. Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН) выступил против маркировки, сославшись на «незначительность» объема контрафакта.

О том, нужно ли маркировать минеральную воду знаком качества, читайте в материале “Ъ FM”.

О позиции ФНС — в публикации “Ъ” «ФНС мутит минеральную воду».