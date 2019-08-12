Ростов стал третьим городом по количеству задержанных на акции за честные выборы

В Ростове 10 августа на несогласованном пикете солидарности с Москвой задержали 13 человек, сообщает «ОВД Инфо». Город стал третьим по количеству задержанных после Москвы и Санкт-Петербурга. По данным издания, мероприятие посетило около 100 человек.

В числе задержанных координатор ростовского штаба Ксения Середкина и сотрудница штаба Валерия Дзбоева, сообщает команда Навального в своей группе во «Вконтакте». Госпожу Середкину суд обязал выплатить 45 тыс. руб. штрафа, а госпожа Дзбоева проведет под арестом двое суток. Еще четверых участников акции оштрафовали на 10 тыс. руб., одного - приговорили к аресту на трое суток. Остальные ожидают суда.

«Все аресты и штрафы мы будем оспаривать в вышестоящих судебных инстанциях вплоть до ЕСПЧ. Мы также окажем нашим сторонникам помощь с оплатой штрафов», - говорится в сообщении.

В ГУ МВД по Ростовской области не смогли оперативно сообщить количество задержанных. Пресс-служба ведомства уточняет информацию.

Дарья Голякова