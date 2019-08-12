ЦБ Китая близок к запуску собственной криптовалюты

Народный банк Китая «близок» к релизу собственной криптовалюты, сообщает Bloomberg со ссылкой на заместителя директора отдела платежей центробанка страны Му Чанчуня. По его словам, научные сотрудники банка усердно работали над созданием собственной цифровой валюты с прошлого года.

При этом, как следует из патентов, зарегистрированных центробанком, его цифровая валюта будет полностью подконтрольна регулятору и по своей сути будет просто цифровым аналогом юаня. Пользователи и бизнес смогут завести цифровой кошелек, разработанный ЦБ, чтобы обменивать в нем юани на цифровую валюту и совершать с ее помощью покупки и платежи онлайн.

В настоящий момент сами криптовалюты не запрещены в Китае, однако власти страны еще в 2017 году запретили проведение ICO — первичного выпуска токенов. Кроме того, законы страны запрещают выпуск любых векселей, которые могут быть использованы в качестве средства взаиморасчетов вместо юаня, а также работу криптовалютных бирж.

Кирилл Сарханянц