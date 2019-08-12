Глава Адыгеи: Развитию бренда «Адыгейский чай» способствует закон, подписанный Президентом РФ

Сегодня Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил Адыгейский филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и субтропических культур» (ФГБНУ ВНИИЦиСК). Здесь в течение многих лет занимаются изучением и выращиванием морозостойких чайных растений, произрастающих в предгорной зоне республики.

В поездке Главу Адыгеи сопровождали министр сельского хозяйства Республики Адыгея Владимир Свеженец, руководитель Майкопского района Олег Топоров.

Мурат Кумпилов осмотрел чайные плантации, поинтересовался урожаем чая, сбор которого в самом разгаре, всеми этапами экспериментального производства, а также направлениями научной работы Адыгейского филиала ВНИИЦиСК.

Директор филиала, кандидат сельскохозяйственных наук Эдуард Пчихачев сообщил, что первые черенки чая в предгорьях Адыгеи были посажены в 1938 году, эксперимент оказался удачным. Сегодня в республике чай выращивается на площади 6,06 га, из них половина – в стадии полного плодоношения.

На участках научного учреждения в прошлом году собрали около 2 тонн чая-сырца, из которого произвели 600 кг готовой продукции. В этом году ожидается превышение прошлогодних показателей примерно на 20%. По словам ученых, активному развитию растений способствовали мягкая зима и ранняя весна. В связи с этим сбор урожая начался раньше – в мае. Он должен завершиться в конце сентября. По мере появления молодых побегов за сезон происходит около пяти сборов урожая чая. Сейчас идет третий. Сбор производится вручную.

При выращивании и производстве чая исключается применение химических веществ. Глава Адыгеи также ознакомился с процессом переработки, который происходит на мини-заводе рядом с плантациями.

Адыгейский чай считается самым высокогорным в России и самым северным в мире. Чайные плантации находятся в окружении лесного массива на высоте 500-550 над уровнем моря на географической северной широте 44° 30'.

Горный воздух, хорошая экология, почвенно-климатические параметры и отсутствие нитратов определяют отличные вкусовые качества адыгейского чая.

Это подтверждается и победами в различных конкурсах и выставках. В частности, адыгейский чай был удостоен золотой медали всероссийского конкурса-выставки «Золотая осень», международного фестиваля чая и кофе в Санкт-Петербурге. А 12 марта текущего года республиканский филиал ВНИИЦиСК получил свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара (НМПТ) «Адыгейский чай». Таким образом, продукт под этим брендом может быть получен только из сырья, произведенного в Адыгее.

Глава Адыгеи подчеркнул важность закрепления за республикой еще одного бренда и отметил, что продукция под маркой «Адыгейский чай» и «Адыгейский сыр» не только стимулирует развитие отраслей, но и влияет на имидж республики. Глава Адыгеи также рекомендовал использовать потенциал возделывания самого северного в мире чая для развития агротуризма в Адыгее.

В числе других исследовательских направлений Адыгейского филиала - поддержание коллекции фундука из 27 сортов и 18 популяций лещины (дикорастущего фундука), изучение произрастания субтропических культур в природно-климатических условиях Адыгеи и другие.

«Важно, что это серьезное научное учреждение, работающее много лет в Адыгее, развивается и достигает отличных результатов в научной, производственной, просветительской деятельности. Необходимо усилить взаимодействие Адыгейского филиала ВНИИЦиСК с министерством сельского хозяйства, министерством образования и науки, комитетом РА по туризму и курортам, образовательными организациями, представителями бизнеса. Нужно использовать различные формы работы для расширения научной деятельности, развития туристкой привлекательности региона, популяризации бренда «Адыгейский чай». Отличная возможность для этого открывается в связи подписанным в июле Президентом России Владимиром Путиным законом, который направлен на продвижение региональных брендов», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на продвижение региональных брендов, который вводит в Гражданский кодекс (ГК) РФ новый самостоятельный объект интеллектуальных прав – «географическое указание». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.