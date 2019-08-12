Богатейшие семьи в мире расставили по местам

Продуктовый ритейл выбился в лидеры, промышленность сделала шаг назад: агентство Bloomberg опубликовало рейтинг самых богатых семей мира. В него вошло 25 бизнес-династий. За последний год их общее состояние выросло на 24% и в общей сложности составило почти $1,5 трлн. "Ъ FM" сравнил список с прошлогодним и выявил тренды. С подробностями — Иван Якунин.

Статьи об этих семьях, как правило, публикуют в разделе «Истории успеха». Неудивительно: например, Уолтоны были потомственными фермерами из Оклахомы, а потом создали сеть магазинов Walmart и теперь возглавили список самых богатых семей. Каждую минуту они зарабатывают $70 тыс., а за год сумели прибавить почти $40 млрд, сохранив за собой первую строчку в рейтинге. Но это неудивительно, ведь рынок онлайн-ритейла растет, говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Федоров: «Walmart, как никто другой, умеет "отжимать" поставщиков. Кроме того, в последние несколько лет компания делала огромную ставку на интернет-торговлю. Мы просто этого не замечаем, по старинке говоря, что самый большой онлайн-магазин в Америке — это Amazon. Конечно, это так, но Walmart с огромной скоростью его догоняет, потому что у Amazon есть только сайт, а у Walmart — и офлайн-магазины. Именно они нужны сейчас американским потребителям. Шансы у Walmart стать лидером именно в интернет-торговле больше чем у кого бы то ни было.

Не удивлюсь, если через пять-семь лет мы будем говорить, что Amazon стал вторым, а Walmart — первым в этом сегменте».

Другой любопытный кейс — группа Koch Industries, которая специализируется на нефтехимии. Но братья Кох известны в США как одни из самых крупных спонсоров американских политиков. Например, они потратили $300 млн в 2016 году на кампанию республиканца Дональда Трампа, а потом написали об этом книгу под названием «Хорошая прибыль». Koch Industries в прошлом году принесла братьям $25 млн, но они уступили вторую строчку рейтинга компании Mars. Просто год для сырьевого сектора был не очень удачный, подчеркивает партнер компании RusEnergy Михаил Крутихин: «В энергетике дела обстоят не самым благополучным образом с точки зрения бизнеса, поскольку, помимо прочего, цены на нефть с начала года снижаются. Перспективы по газу нет вообще. Перспектив роста для нефти я тоже не вижу, тем более очень большим будет выброс новой добычи из США, а в Китае снижаются темпы экономического прироста».

Теперь о крупных неудачах. В начале лета одна из представительниц семьи Квандт, которая управляет компанией BMW, жаловалась на то, что богатство — это бремя. Прошел месяц, и в свежем рейтинге Bloomberg династия потеряла сразу восемь позиций. Вообще вылетели из списка семейство Дассо — это французские авиастроители, и Дункан — они производят трубы и некогда были в пятерке богатейших семей Америки.

Скорее всего, тренд на падение реального сектора продолжится и в следующем году, прогнозирует гендиректор агентства INFOLine Иван Федяков: «Реальный сектор экономики становится все более и более высококонкурентным. Тот уровень маржи, который сформировался в отрасли 20-30 лет назад, сегодня уже недостижим. Активно идет процесс консолидации. Например, в авиастроении подключается огромное количество средних производителей из Бразилии и Индии. Автомобильный рынок еще активнее представлен.

Дальнейший тренд на снижение позиций в рейтинге представителей бизнеса реального сектора экономики вполне прогнозируем.





В ближайшие годы такая тенденция продолжится».

Замена ушедшим участникам рейтинга нашлась быстро. Новичком рейтинга оказалась семья Аль-Сауд, правящая в Саудовской Аравии. Причем их сразу поместили на четвертую строчку с состоянием в $100 млрд, заработанным на нефтедобыче. Bloomberg отмечает, что формально в семье больше 15 тыс. членов, и капитал может быть больше.

Семей из России в списке Bloomberg нет, но страна фигурирует в публикации. Когда авторы рассказывали о парфюмерном доме Hermes — его владельцы на шестой строчке, — они подчеркнули, что их клиентом был даже император Николай II.