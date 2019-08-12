Зарубежные СМИ: О чем говорят акции протеста в Москве?

Один из самых массовых протестных митингов за последние годы в Москве привлек внимание западных СМИ. Санкционированная с властями акция «Вернем себе право на выборы» собрала почти 50 тыс. человек, подсчитал портал «Белый счетчик». В МВД, в свою очередь, заявили о 20 тыс. Митинг продолжился «прогулкой» по центру города, которая не была согласована с мэрией, в результате мероприятие обернулось задержаниями. Подробности — в обзоре иностранной прессы на «Коммерсантъ FM».

Когда-то требовали хлеба и зрелищ, но теперь есть диджейские выступления и шашлыки, пишет британская The Guardian. Колумнисты газеты отмечают, что сомнительно названный Meat&Beat фестиваль отражает типичное представление Москвы о хипстерской культуре, и это способ отвлечь от раздражающего однопартийного правления. Такие мероприятия газета называет «фестивали-спойлеры» — они свидетельствуют о том, что правительство вряд ли пойдет на уступки, вместо этого политики будут делать все, чтобы завоевать внимание молодежи.

Протесты в России бросают новый вызов господству Владимира Путина, отмечает Wall Street Journal. Обозреватели издания считают, что всплеск протестного движения в Москве стал самой серьезной проблемой для жесткой политической системы в России за последние десять лет.

«Владимир Путин бросает вызов десяткам тысяч протестующих в Москве, катаясь на мотоцикле с байкерами-патриотами из "Ночных волков" в Крыму» — с таким заголовком вышла Daily Mail. Российский президент улыбался толпе, пока его силовики наблюдали за протестующими, отмечает газета.

Смелость протестующих выбила из строя власть имущих, но правители страны реагируют вяло, отмечает немецкая Deutsche Welle. Как считают авторы издания, чем дольше президент Путин остается у власти, тем быстрее будет увеличиваться расстояние между правящим и управляемым классами. Кремль будет сильнее опираться на полицию, усилит контроль над прессой и преследование несогласных.