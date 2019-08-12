Семья с четырехлетним ребенком погибла в ДТП в Нижегородской области

В ДТП с легковым автомобилем и грузовиком в Лысковском районе Нижегородской области погибли три человека, включая четырехлетнего ребенка, сообщили в региональном ГУ МВД.

По информации ведомства, ранним утром 11 августа на 480 км дороги Москва-Уфа на спуске при повороте полуприцеп автопоезда выехал на встречную полосу и столкнулся с семиместным универсалом. Кроме погибших в легковой машине были трое пассажиров с шестилетней девочкой, они доставлены в травматологическое отделение.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Водитель грузовика задержан, ранее он привлекался к административной ответственности за аварии с пострадавшими.

Владимир Зубарев