Начальника уголовного розыска Лазаревского района Сочи объявили в федеральный розыск

43-летний Сергей Ковтун, начальник зонального отделения уголовного розыска отдела полиции в Лазаревском районе Сочи, объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. В его отношении возбуждено уголовное дело, силовика подозревают в получении взятки в крупном размере (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ) . Адвоката адвокатской палаты Краснодарского края, который, по версии следствия, помогал Сергею Ковтуну, обвиняют в посредничестве во взяточничестве.

Как рассказали в органах следствия, отдел дознания отдела полиции по Лазаревскому району УВД по городу Сочи расследовал уголовное дело по факту незаконной охоты в особо охраняемой природной территории. Было выдано разрешение о проведении обыска в жилище в поселке Лоо. 10 июня 2019 года там обнаружили емкости в жидкостью темного цвета. По версии следствия, Сергей Ковтун предложил не привлекать жителя Лоо к уголовной ответственности за незаконное производство и оборот алкогольной продукции. В тот же день мужчина передал сотруднику полиции 100 тыс. руб. Оставшуюся сумму полицейской потребовал передать через посредника. Об этом житель Лоо сообщил в правоохранительные органы.

13 июля текущего года посредник и житель Лоо встретились и адвокат получил 200 тыс. руб. Сразу после этого он был задержан оперативниками управления ФСБ по Краснодарскому краю. Адвоката уже заключили под стражу, а Сергей Ковтун скрылся, в связи с чем и был объявлен в розыск.

Михаил Лукашов