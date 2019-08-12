Гендиректор ОЭЗ «Тольятти» заявил о невозможности банкротства предприятия

Банкротство Особой экономической зоны «Тольятти» невозможно. Об этом сообщил на канале ОЭЗ «Тольятти» в YouTube ее генеральный директор Сергей Андреев.

«Банкротство или несостоятельность, – это ситуация, когда организация неспособна платить по своим обязательствам. Как легко убедиться, например, посмотреть наш баланс, сумма, из-за которой возникли разговоры, в несколько сотен раз меньше, чем средства, которыми мы располагаем»,– сказал Сергей Андреев.

Ранее в открытых источниках появилась информация о том, что ООО «Бизнес Консалт» подало в арбитражный суд иск о признании банкротом АО «ОЭЗ ППТ “Тольятти”». В иске говорится о долге Особой экономической зоны перед истцом на сумму почти 1 млн руб.

По словам Сергея Андреева, предприятие может несколько сотен раз удовлетворить требования, о которых говорится в иске. В настоящее время суд по этому делу продолжается, но представители Особой экономической зоны «Тольятти» не хотят выплачивать заявленную сумму, так как считают, что работы были выполнены некачественно.

«Мы всегда предъявляем очень серьезные требования к работам и услугам, которые делаются в интересах наших резидентов. У нас очень высокие стандарты, и мы хотим, чтобы наши подрядчики им соответствовали»,– заключил Сергей Андреев.

Георгий Портнов