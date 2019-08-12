Назначен новый директор свердловского филиала Россельхозбанка

Новым директором филиала Россельхозбанка в Свердловской области назначена Татьяна Шилова. Об этом сообщили в пресс-службе банка. В ее обязанности войдет развитие филиала во всех направлениях при поддержке правительства Свердловской области и министерства агропромышленного комплекса (АПК).

«Мы планируем усилить работу над повышением качества обслуживания клиентов, активно работать над эффективной кредитной поддержкой АПК региона, расширять взаимодействие с малым и средним бизнесом в отраслях, смежных с АПК»,— пояснила госпожа Шилова.

Татьяна Шилова работает в банковской сфере более 30 лет. Последние девять лет занимала должность заместителя председателя Уральского банка Сбербанка. Ранее должность директора филиала Россельхозбанка занимала Наталья Алемасова. В августе прошлого года она возглавила банковский бизнес группы «Открытие» на Урале.