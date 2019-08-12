Аукцион на консервацию воронежской Ротонды переиграют

Несостоявшийся аукцион на проведение работ по консервации воронежской Ротонды, части здания бывшей областной больницы с сохранившимися следами от осколков и пуль времен Великой Отечественной войны, будет повторно проведен до конца августа. Об этом сообщил курирующий проект депутат госдумы Евгений Ревенко. После проведения повторных торгов работы по консервации должны начаться осенью, уточнил руководитель управления культуры мэрии Андрей Харитонов.

«Компания-участник торгов не учла все нюансы при подготовке документации. Однако это чисто техническая вещь, которая не повлияет ни на сроки, ни на объем запланированных работ»,— сказал господин Ревенко.

Напомним, единственная заявка воронежского ООО «Фирма "Вис"», которое готовило проект консервации, была признана не соответствующей требованиям, так как в ней отсутствовала часть необходимых документов и информации. Компания была готова выполнить работы за 17,7 млн руб.

По условию тендера, подрядчик был должен до 1 мая 2020 года провести подготовительные и демонтажные работы, а затем приступить к консервации объекта, а также благоустроить прилегающую территорию. Как ранее пояснял директор ООО «Фирма "Вис"» Александр Работкин, внешний вид памятника истории постройки 30-х годов прошлого века должен остаться неизменным. Планируется обрезать излишки (но не более 30%) арматуры и свисающие на ней куски бетона, поскольку «на ветру они создают колебания, которые разрушают конструкцию». Оставшаяся арматура, бетонные столбы и перекрытия будут очищены с использованием сжатого воздуха, укреплены дополнительными стяжками и анкерами, а после — обработаны защитными гидрофобными составами на основе лития, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение. Перекрытия второго этажа для защиты Ротонды от воды будут накрыты стальными листами, которые не будут заметны для наблюдателей. Также планируется благоустройство прилегающей территории. Консервация должна начаться летом и закончиться в ноябре 2019-го.

Подробнее о проекте консервации читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Владимиру Мединскому напомнили о Ротонде».

Сергей Калашников