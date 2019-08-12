Татарстан вошел в топ регионов РФ по числу люксовых автомобилей

В Татарстане из 1,24 млн автомобилей 49 тыс. являются люксовыми. Это 3,9% общего автопарка республики, что стало самым низким показателем среди десяти регионов РФ с наибольшим количеством машин премиум-класса.

Рейтинг был составлен порталом «Авто.ру» по состоянию на начало года. В нем лидирует Москва с 665 тыс. машин премиальных брендов и 18%-й долей от общего числа автомобилей. В тройку лидеров попали Московская область (270,5 тыс. премиальных машин и 10% от автопарка) и Санкт-Петербург (231,7 тыс. и 13,3%). В десятке также оказались Краснодарский край,Калининградская, Ростовская, Свердловская, Нижегородская и Челябинская области. Число легковых машин в России превысило 43,5 млн, из которых свыше 2,5 млн – люксовые автомобили.

Напомним, что по итогам первого квартала 2019 года в Казани на 6,6% подорожали поддержанные машины, а средний возраст продаваемых автомобилей превысил 10 лет.

"Ъ-Казань"