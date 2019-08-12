В Ставрополе директора ООО «Эверест» осудили за неуплату 20 млн рублей НДС

Директора ставропольской компании «Эверест» Данила Бондаренко приговорили к трем годам лишения свободы условно за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) . Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Суд установил, что Бондаренко с января 2011 по декабрь 2013 года включал в налоговые декларации ложные сведения налоговых вычетах по НДС по несуществующим сделкам. В результате компания недоплатила в бюджет более 20 млн руб.

В ходе расследования на имущество подсудимого наложили арест. Суд обязал Бондаренко выплатить неуплаченную сумму в полном объеме.

Дарья Голякова