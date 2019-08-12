К среднему классу относится 8,6% кубанских семей

Согласно рейтингу, составленному агентством «РИА Новости», Кубань находится на 57 месте по численности населения, относящегося к среднему классу. К этой категории относятся семьи, которые могут купить квартиру и автомобиль, а после выплаты кредитных платежей их доход составляет два прожиточных минимума, установленного в регионе, на человека. Таких семей на Кубань 8,6%.

Самое большое количество среднего класса проживает в северных регионах страны. На первом месте находится ЯНАО с 45,2% семей. Затем Магаданская область - 34,5%, Чукотка - 33,8%.

На последних местах оказались северо-кавказские республики, а в среднем по стране к среднему классу относятся 14,2% семей.

Елена Рыжкова