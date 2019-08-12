В Нижегородской области к среднему классу отнесли 12,9% семей

К среднему классу в России относятся 14,2% семей, подсчитали «РИА Новости» на основании данных Росстата. В Нижегородской области, согласно исследованию, проживают 12,9% таких семей. Регион занял 28 место среди 85 субъектов РФ по численности среднего класса.

К среднему классу в рамках исследования отнесли те семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, при условии, что после ежемесячных выплат по кредитам на машину и жилье на каждого члена семьи будет приходиться не менее двух региональных прожиточных минимумов.

Первые три строчки в рейтинге по численности среднего класса заняли Ямало-Ненецкий автономный округ (45,2%), Магаданская область (34,5%) и Чукотский автономный округ (33,8%). Москва (26,8%) оказалась на седьмом месте, следом – Санкт-Петербург (25,7%). В конце рейтинга – Дагестан (2,9%), Чечня (2,5%) и Ингушетия (1,9%).

Оценка зарплат производилась на основе данных по уровню зарплат за 12 месяцев с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года. Учитывались те семьи, в которых работу имеет хотя бы один человек.

Анастасия Еремина